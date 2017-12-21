İsrail hapishanelerinde 531 Filistinli müebbete mahkum

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Heyeti bünyesindeki Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde müebbet hapse mahkum edilmiş 531 Filistinlinin bulunduğunu belirtti.

"Bu kişiler, İsrail askeri mahkemeleri tarafından bir ya da birkaç kez müebbet hapse mahkum edildi." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada, 481'i 20 yıl ve üstü olmak üzere bin 228 Filistinlinin 10 yıl ve üstü hapis cezalarına çarptırıldığına dikkat çekildi, bunların 452'sinin 15 ila 20 yıl, 295'inin ise 10 ila 15 yıl kadar hapse mahkum edildiği bildirildi.

İsrail mahkemeleri kadın erkek farkı gözetmiyor

İsrail mahkemelerinin fark gözetmeksizin Filistinlilere yönelik çok ağır hükümler vermesini kınayan Fervane açıklamasında, "İsrail adaletinin tarihi, zulüm ve Filistin halkının hayatı ile geleceğini yıkma üzerine kurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Fervane son olarak İsrail hapishanelerinde şu an yaklaşık 6 bin Filistinlinin bulunduğuna işaret ederek, uluslararası camiaya "Filistinlilere yönelik ihlallerini ve keyfi uygulamalarını sonlandırarak uluslararası hukuka bağlı kalması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA