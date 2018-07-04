İsrail, Hamas'ı askerlerinin telefonuna sızmakla suçluyor

Gazze Şeridi'ni yöneten ve İsrail'in işgal, baskı ve şiddetine karşı mücadelesini sürdüren Hamas, suçlamayı reddetti.

2 İsrail askeri güvenlik görevlisi, akıllı telefonlara yapılan saldırının, Android işletim sisteminde çalışan 3 uygulamayla gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ayrıca, bu uygulamaların birinin Dünya Kupası'nı izlemek için, diğer ikisinin istihbarat amaçlı olduğunu belirtti.

Ocak 2017'de de yaşandı

İsrailli yetkililer, Hamas'ın sahte kimlikler kullanarak, sosyal medya aracılığıyla askerlerle irtibata geçtiklerini ve askerleri uygulamaları indirmeleri konusunda teşvik ettiklerini de iddia etti.

Aynı zamanda uygulamanın yüklenmesinden sonra, telefona sızan grubun fotoğraf çekme ve gönderme, konuşmaları dinleme, dosyaları kopyalama ve konum gönderme gibi özelliklere eriştiği söyleniyor.

Ordu, Ocak 2017'de de benzer bir Hamas eylemi olduğunu iddia ederek, düzinelerce askere ait cep telefonlarının, "kadın gibi davranan" militanların saldırısına uğradığını savundu.

Kaynak: Reuters