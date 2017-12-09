İsrail güçlerinin öldürdüğü 4 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

İsrail güçlerinin dün ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında öldürülen Mahmud el-Mısri ve Mahir Ataallah ile İsrail savaş uçaklarının bu sabah düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Abdullah el-Atl ve Muhammed es-Safedi yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Dünkü gösterilerde öldürülen Mısri için Han Yunus'ta, Ataallah için ise Şeyh Zuveyd kentinde cenaze törenleri yapıldı.

İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Atl ve Safedi'nin naaşları ise Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nden alınarak, yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenlerinin ardından kentteki kabristanlığa defnedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği üç hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğu aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde de 2 Filistinlinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA