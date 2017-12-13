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İsrail güçlerinin müdahalesinde 45 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında kararı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 45 kişi yaralandı.

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İsrail güçlerinin müdahalesinde 45 kişi yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında yaşanan olaylarda, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 45 Filistinli yaralandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere karşı gerçek ve plastik mermiler kullandığı müdahalesinde Gazze sınırında 9, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ise 36 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan göz yaşartıcı gaz nedeniyle Batı Şeria ve Kudüs'te 60, Gazze'de 19 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

AA

Etiketler: israil, israil'i protesto, kudüs, Batı Şeria, gazze
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