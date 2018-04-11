  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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İsrail güçlerinden gece baskınları: 16 Filistinli gözaltında

İsrail askerlerinin işgali altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinli gözaltına alındı.

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İsrail güçlerinden gece baskınları: 16 Filistinli gözaltında

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri alıkoyabiliyor.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli var

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, gözaltı, Batı Şeria, filistin, israil
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