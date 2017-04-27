  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail güçlerinden açlık grevi yapan Filistinlilere şiddet

İsrail güçlerinden açlık grevi yapan Filistinlilere şiddet

İsrail güçleri, İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara fiziksel şiddet uyguladı.

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İsrail güçlerinden açlık grevi yapan Filistinlilere şiddet

İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, İsrail güçlerinin fiziki saldırısına uğraması sonucu baş çevresi ve yüzünde yara, şişlik ve morlukların oluştuğu bildirildi.

Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutukluları Takip Komitesi'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Askalan Cezaevi'nde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların odasına zorla girerek arama yapmak istediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, aramaya direnen Filistinli tutuklulara fiziksel şiddet uygulaması sonucu 5 Filistinlinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yara, şişlik ve morlukların oluştuğu ve tedavi için cezaevindeki sağlık birimine nakledildiği ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. 

Etiketler: israil, filistin, filistinli tutuklular, İsrail güçleri, fiziksel şiddet, İsrail hapishaneleri
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