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İsrail güçleri suikast iddiasıyla 6 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'a yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinli gözaltına alındı.

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İsrail güçleri suikast iddiasıyla 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak) yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Liberman'ın konvoyunun geçeceği yola patlayıcı yerleştirmeyi planladığı ve İslami Cihad Hareketi'ne mensup olduğu iddia edilen 6 Filistinli'yi Beytullahim kentinde gözaltına aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, asker ve polisle yürütülen ortak operasyonun ne zaman yapıldığına dair bilgi verilmezken, gözaltına alınan 6 kişinin başka eylemler de planladığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili İslami Cihad Hareketi'nden açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Batı Şeria
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