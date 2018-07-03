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İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria Beytullahim'de Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğunu öne sürerek yıktı.

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İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail, Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde Filistinlilerin inşaat yapmasına izin vermiyor.

Batı Şeria Beytullahim'de Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri ile Mücadele Heyeti yetkilisi Hasan Bureyciyye, söz konusu evin birkaç yıl önce inşa edildiğini ev sahibinin daha önce ruhsat için İsrailli yetkili kurumlara başvurduğunu ancak kendisine cevap verilmediğini ifade etti.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin
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