İsrail güçleri Filistinli Müslümanlara gerçek mermi ile müdahale etti

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Filistinliler, düzenledikleri gösterilerle ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 67 Filistinli yaralandı, 178'i atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Dünya Kudüs için ayakta

ABD'nin Kudüs kararı tüm yurtta protesto ediliyor

Kudüs'teki pek çok yolu kesen İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasında kovalamaca yaşanıyor.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail polisi Eski Şehir'deki Şam Kapısı'nda bir Filistinliyi yaraladı.

Bazı göstericiler gözaltına alındı

İsrail polisi zaman zaman sert müdahalede bulunurken, bazı protestocular polisin fiziksel şiddetine uğradı. Atlı polis birlikleri ile göstericiler arasında yer yer kovalamaca yaşandı.

İsrail polisinden şu ana kadar gözaltı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polis helikopterinin uçuş yaptığı şehirde gerilim sürüyor.

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

Öte yandan ABD'nin Kudüs kararı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde de protesto edildi. İsrail askerleri El-Halil, Nablus ve Kalkiliyye'deki gösterilere müdahale etti.

Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil kentlerinde cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenlendi.

ABD'nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı.

İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra'da Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi.

Nablus'ta silahlı Yahudi yerleşimciler yol kapattı

Öte yandan, bir grup silahlı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki ana yolu kapattığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler cuma namazı sonrası Havvara-Beyta kavşağını kapattı.

Bölgede çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı ifade ediliyor.