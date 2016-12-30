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İsrail güçleri Filistinli bir kadını vurdu

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurduğu bildirildi.

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İsrail güçleri Filistinli bir kadını vurdu
İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadının "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduktan sonra vurulduğunu ve yaralı olarak gözaltına alındığını belirtti. Rosenfeld, İsrail güçlerinden ise yaralanan olmadığını kaydetti.
 
Filistin tarafı olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
 
İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı" iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. İnsan hakları örgütleri İsrail'i, "saldırılarda bulundukları iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla" suçluyor.
 
İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. AA
 
Etiketler: israil, filistin, saldırı
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