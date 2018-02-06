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Buradasınız : » » İsrail güçleri, Cenin kentine 48 saat içinde üçüncü kez baskın yaptı

İsrail güçleri, Cenin kentine 48 saat içinde üçüncü kez baskın yaptı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentinin Burkin beldesine baskınlarını sürdürüyor.

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İsrail güçleri, Cenin kentine 48 saat içinde üçüncü kez baskın yaptı

Burkin Belediye Başkanı Muhammed Sabah, "Çoğu özel güçlerden oluşan İsrail askerleri Burkin'deki eski beldede evlere baskın yaptı. Cerrar ailesinden 2 kardeşi gözaltına aldı." dedi.

Sabah, askerler ile bölge halkı arasında çıkan arbedede Filistinli bir gencin yaralandığını ve İsrail güçlerinin 2 araca el koyduğunu aktardı.

İsrail güçleri cumartesi günü aynı beldeye 2 defa baskın düzenlemiş, bu sırada çıkan olaylarda Filistinli bir genç şehit olmuştu.

İsrail güçleri son yaptığı baskınla birlikte son 48 saat içinde üçüncü kez baskın düzenlemiş oldu.

Bölge sakinleri İsrail güçlerinin Ahmed Cerrar isimli bir Filistinliyi aradığı gerekçesiyle evlere baskın yaptığını belirtiyor. Cerrar'ın yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor.

İsrail askerleri geçen ay da Cenin kentinde Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Batı Şeria, cenin
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