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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail güçleri Batı Şeriada bir Filistinliyi öldürdü

İsrail Polis Sözcüsü Luba es-Samri, yayımladığı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Nebi Salih beldesi yakınında İsrail Sınır Muhafızları ile ordu ve iç güvenlik birimi Şin Bet'ten bir ekibin, bölgede ateş açılması nedeniyle gece saatlerinde ortak bir çalışma yaptığını kaydetti.

Açıklamada, İsrail güçlerine silahını gösterdiği iddia edilen Filistinlinin, İsrail tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği, bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

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