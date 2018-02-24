  • 24 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.664
  • BIST 117521.5
    ALTIN 161.997
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail güçleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytullahim kentinin güneyindeki bir kampa düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail güçleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri hemen hemen her gün Filistinlileri gözaltına almak için Filistinlilerin yaşadığı kent ve kamplara baskınlar düzenliyor ve baskınlar sırasında olaylar çıkıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytullahim kentinin güneyindeki Dehişe Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli genç Ekrem el-Atraş'ı gözaltına aldı. Baskın sırasında kamp yakınında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateşle bir Filistinli genç yaralandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, Filistinli, Batı Şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER