İsrail güçleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri hemen hemen her gün Filistinlileri gözaltına almak için Filistinlilerin yaşadığı kent ve kamplara baskınlar düzenliyor ve baskınlar sırasında olaylar çıkıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytullahim kentinin güneyindeki Dehişe Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli genç Ekrem el-Atraş'ı gözaltına aldı. Baskın sırasında kamp yakınında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateşle bir Filistinli genç yaralandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA