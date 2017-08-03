  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz, Ras el-Amud, Et-Tur ve Beyt Hanina mahallelerinde düzenlenen baskınlarda 15 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanların polis güçlerine molotof kokteyli ve taş atmakla suçlandığı kaydedildi.

İsrail polisi iki gün önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaptığı operasyonlarda 33 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Doğu Kudüs'teki gözaltı dalgasının, Filistinlilerin İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri koymasına karşı verdikleri direnişin ardından başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da 8 gözaltı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistinli kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.  

Etiketler: İsrail güçleri, İsrail güçlerinden gözaltı, Batı Şeria
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