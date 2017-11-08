İsrail gezisi İngiliz bakanı istifaya götürdü

Tatil için gittiği İsrail’de politikacılarla gizli toplantılar düzenleyen İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel istifa etti.

Resmi ziyaret için gittiği Uganda'dan Başbakan Theresa May tarafından bugün acil bir şekilde ülkeye çağırılan Patel, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da 30 dakika süren görüşmenin ardından istifa dilekçesini verdi.

Priti Patel'in İsrail'de ağustos ayında yaptığı tatil sırasında 2 gün boyunca bazı İsrailli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve şirketler ile ülkesinin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Patel, söz konusu görüşmelerle ilgili haberlerin basında yer almasından sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bilgisi dahilinde olduğunu söylemiş ancak Johnson bunu doğrulamamıştı.

Priti Patel daha sonra yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanlığına da Boris Johnson'a da görüşmeler öncesinde bilgi vermediğini kabul ederek, özür dilemişti.

Ancak Patel'in tartışılan temaslarına ilaveten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yuval Rotem ile de bir araya geldiği öğrenilmişti.

Filistin'e yardımı azaltma çabası

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Priti Patel'e istifa çağrısı yaparken, Başbakan Theresa May'den de olayla ilgili soruşturma başlatmasını istemişti.

Patel'in, temasları sırasında "İsrail'in Muhafazakar Dostları" (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak'ı yanına alması da tepki çekmişti. Priti Patel, bir dönem CFI'nin başkan yardımcılığını da yapmıştı.

Patel'in İsrail görüşmelerinde Uluslararası Kalkınma Bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alınması ve muhataplarına "Bakanlık" sıfatıyla sözler vermesi tartışma yaratmıştı.

Priti Patel'in, İngiltere'nin Filistin'e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini, liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz sağlamak için kullanmakla suçlanıyordu.

Kabine krizi May'i zor durumda bırakıyor

Geçen hafta Savunma Bakanı Michael Fallon'ın hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı İngiltere'de, Başbakan Yardımcısı Damian Green de benzer iddialar nedeniyle istifası veya görevden alınması gündemde olan kabine üyeleri arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Johnson da İran'da tutuklu bulunan İran asıllı İngiliz vatandaşı gazeteci Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran'a gazetecileri eğitmek için gittiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

İran'da yargı makamları Boris Johnson'ın açıklamasını Ratcliffe'e karşı yeni kanıt olarak değerlendirirken, Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in ailesi de Johnson'a tepki göstererek, gazetecinin İran'a ailesini ziyaret için geldiği iddialarını yinelemişti.

Boris Johnson, bu gafının ardından istifa çağrılarına muhatap olurken, May'e de ülkeyi dış politikada zora sokan açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanı'nı görevden alma çağrısı yapılmıştı.

Haziran ayında kendi çağrısıyla yapılan erken seçimde tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğu kaybederek azınlık hükümeti kuran ve koltuğu adeta sallantıda olan Theresa May'in durumu, kabinesini sarsan skandalların ardından iyice zorlaştı.

Kaynak: AA