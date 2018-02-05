İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot: Bu yıl Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanabilir

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Eizenkot, Hamas'ın halkın dikkatini yaşanan sıkıntılardan başka yöne çekmek için İsrail ile gerilimi tırmandırma yoluna gidebileceğini ve çatışma çıkabileceğini söyledi.

İsrail emniyet teşkilatı da geçen hafta, Gazze'deki duruma bir çözüm bulunmadığı takdirde askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası hukuku hiçe saydı

2006 yılında yapılan seçimleri Hamas Hareketi'nin kazanmasının ardından İsrail, Gazze'ye abluka uygulamaya başladı.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Gazze'yi dünyanın en büyük açık cezaevine dönüştürdü.

İsrail'in orantısız güç kullanımı

Öte yandan İsrail güçleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere plastik-gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale ediyor.

İsrail güçlerinin müdahalesinde şu ana kadar 18 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı.

Ayrıca dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet İsrail.

Kaynak: TRT Haber