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İsrail geçen ay 80'i çocuk 450 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da kasım ayında, 80’i çocuk, 22’si kadın 450 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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İsrail geçen ay 80i çocuk 450 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin geçen ay 450 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün, yaklaşık 150 Filistinliyle yine en fazla kişinin gözaltına alındığı şehir olduğu vurgulandı.

İsrail makamlarının, gözaltına aldığı 62 Filistinli hakkında “idari tutukluluk” kararı verdiğine dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin 5 Gazzeliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

Raporda, geçen ay 80 çocuk ve 22 kadının gözaltına alındığına da vurgu yapıldı.

Etiketler: israil, filistin
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