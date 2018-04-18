İsrail, Gazze'yi vurdu: 4 Filistinli yaralı

İsrail ordusu, Gazze sınırında, Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine gece saatlerinde yoğun hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4 Filistinli yaralandı. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı için 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA