  • 27 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.707
    EURO 5.5
  • BIST 103200.08
    ALTIN 196.999
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail Gazze'yi top atışlarıyla vurdu: 2 Filistinli şehit oldu

İsrail Gazze'yi top atışlarıyla vurdu: 2 Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne top ateşi açtı. Saldırıda yaralanan 2 Filistinli şehit oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail Gazzeyi top atışlarıyla vurdu: 2 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin top atışı sonucu ağır yaralanan Hüseyin Semir el-Ammur (25) ve Abdulhalim Abdulkerim el-Naka'nın (28) kaldırıldıkları hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise İsrail ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Han Yunus kentinde Hamas'a ait bir yere top ateşi açıldığını ileri sürdü.

İsrail savaş uçakları dün akşam Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Gününden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER