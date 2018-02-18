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İsrail Gazze'ye saldırdı: 2 şehit

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

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İsrail Gazzeye saldırdı: 2 şehit

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden 17 yaşındaki Salim Sabah ile aynı yaştaki Abdullah Ebu Şeyha'nın şehit olduğu, naaşlarının hastaneye getirildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze'ye bir saldırı daha düzenlemiş, böylece dün geceden bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısı 7'ye yükselmişti.

Kudra, daha önce Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu, Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin
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