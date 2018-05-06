İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir hedefin insansız hava aracıyla vurulduğu" belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da, 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail olduğunu iddia etmişti.

İsrail ordusu ise, Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA