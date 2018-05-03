  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.224
    EURO 5.06
  • BIST 103233.72
    ALTIN 178.308
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, Gazze'ye araç girişini durdurdu

İsrail, Gazze'ye araç girişini durdurdu

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne araç girişini durdurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, Gazzeye araç girişini durdurdu

Ramallah'taki Filistin Taşıma ve Ulaştırma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye araç girişini durdurduğunu doğruladı.

Yahudi bayramları tatili öncesinde Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda yaklaşık 90 araç, geçiş için bekletiliyor.

Araçların Gazze'ye girişinin engellenmesinin Filistinli tüccarları büyük zarara uğratacağı belirtiliyor.

İsrail ayrıca 300 kadar aracı da limanlarda bekletiyor. Filistinli tüccarlar araçların sınırda bulunmasından dolayı vergiye tabi tutuluyor.

2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail ablukası altında.

Kaynak: AA
 

Etiketler: israil, hamas, Gazze Şeridi, filistin, Abluka
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER