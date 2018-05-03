İsrail, Gazze'ye araç girişini durdurdu

Ramallah'taki Filistin Taşıma ve Ulaştırma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye araç girişini durdurduğunu doğruladı.

Yahudi bayramları tatili öncesinde Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda yaklaşık 90 araç, geçiş için bekletiliyor.

Araçların Gazze'ye girişinin engellenmesinin Filistinli tüccarları büyük zarara uğratacağı belirtiliyor.

İsrail ayrıca 300 kadar aracı da limanlarda bekletiyor. Filistinli tüccarlar araçların sınırda bulunmasından dolayı vergiye tabi tutuluyor.

2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail ablukası altında.

Kaynak: AA

