İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını tamamen kapatıyor

İsrail, Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) kapısını cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarında kapalı tutuyor.

Bazen de Filistinlileri "cezalandırmak" amacıyla kapatabiliyor. İsrail'in bugünden itibaren sınır kapısını ikinci bir emre kadar tamamen kapatacak.

Sadece ilaç girişine izin

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, Gazze’nin güneyindeki sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceğini açıkladı.

İsrail'in gerekçesi ise Gazze’den roket ve yanıcı balonların atılması.

Kapıların çoğu İsrail'in elinde

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı.

Ürünleri sınırlıyor

İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

İsrail, Kerm Ebu Salim kapısından her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor.

İmar faaliyetlerine engel

Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişi engelleniyor.

Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.

Savaş uçakları dün yine Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçakları, dün Gazze’nin kuzey taraflarında Filistin direnişine ait noktalarla bazı tarım arazilerini bombaladı.

İsrail ordusu Gazze’den atılan ve İsrail’in sınır bölgelerine düşen rokete karşılık olarak İsrail savaş uçaklarının Gazze’yi bombaladını açıkladı.

Kaynak: AA