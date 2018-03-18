İsrail Gazze’deki tarım arazilerine saldırdı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bazı tarım arazilerine saldırı gerçekleştirdi.
Sağlık kaynakları, saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirtti.
İsrail tanklarının saldırısında 1 kişi yaralandı
Akşam saatlerinde, Gazze’den İsrail tarafına atıldığı öne sürülen bombanın patlaması üzerine, İsrail tanklarının Gazze'nin doğu sınırındaki tarım alanlarını bombaladığı ve saldırılarda 1 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA