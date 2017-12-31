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İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ne hava saldırısı düzenledi.

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İsrail, Gazzedeki gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.

Tanıklar, saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "keşif noktası"nı hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan iki roketin, İsrail ordusunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydedilmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: israil ordusu, gazze, gözetleme kulesi
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