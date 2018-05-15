İsrail, Gazze'de tahrip uçlu mermi kullanıyor

Merkezi Cenevre'de olan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de göstericilere karşı orantısız güç kullanmasının uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtti.

Örgütün Gazze sorumlusu Meha Hüseyni, Şifa Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun insan haklarına aykırı uygulamaları hakkında açıklamalar yaptı.

Gazze'deki tıp merkezlerinde görev yapan doktorların görüşünü anlatan Hüseyni, patlama sonrası namludan çıkan çekirdeğin vücuda girdikten sonra büyük delikle birlikte parçalanarak çıktığını söyledi.

Ayrıca şehitlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkati çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu söyledi. Hüseyni, söz konusu çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti.

ABD’de özel olarak üretilen ve satışı yasak olan bu mermi vücuda girdikten sonra parçalanarak ve şarapnel etkisi yaparak hedefte ağır tahribat oluşturuyor.

Hüseyni, göz yaşartıcı gazın insanlar üzerindeki etkisi hakkında da şunları söyledi:

"İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazın içinde kullanılan maddelere maruz kalan insanlarda aşırı titreme, adale ve sinirlerde ağır kasılmalara yol açıyor. Ayrıca bayılma ve akciğerde müzmin iltihaba neden oluyor."

Hüseyni, İsrail ordusunun barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücün eylemcilere engel olma hedefini aştığına dikkati çekti. Gösterilere yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını belirten Hüseyni, silahsız bu insanların İsrail ordusuna karşı herhangi bir tehlike arz etmediğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin 70'inci yılını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde biri bebek 60 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA