  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, Gazze'de Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

İsrail, Gazze'de Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir mevziyi bombaladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, Gazzede Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

Emniyet kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Kassam Tugaylarına ait askeri mevzinin bombalanması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e atılan rokete karşılık savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde iki askeri mevziden oluşan Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı" kaydedildi.

Açıklamada ordunun, Gazze'den başlatılan tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den İsrail topraklarına roket atıldığını iddia etmişti.

Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER