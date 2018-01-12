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İsrail Gazze sınırındaki gösterilere müdahale etti

ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze sınırında eylem yapan Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri bir göstericiyi yaraladı.

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İsrail Gazze sınırındaki gösterilere müdahale etti

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin ayağından yaralandığını belirtti. Kudra, yaralı Filistinlinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, gazze, abd
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