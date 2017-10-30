İsrail, Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgedeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bir tüneli hedef aldığını belirterek, "Kurtarma ekipleri, tünelin enkazından 5 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kudra, yaralı sayısı ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA