İsrail, Gazze sınırında bir tüneli havaya uçurdu: 8 ölü, 12 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin tünelin enkazından 8 kişinin cesedini çıkardığını, olayda 12 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs'ten (Kudüs Tugayları) yapılan yazılı açıklamada da olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Kudüs Tugayları üyesi olduğu belirtildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kanlarının boşa gitmeyeceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in bu saldırısına karşılık vermek için önlerinde her türlü seçeneğin açık olduğu dile getirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda tünelin enkazında mahsur kalan ve kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin Kassam Tugayları üyesi olduğu belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgedeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bir tüneli hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin tünelin enkazından 5 Filistinlinin cesedini çıkardığını bildirmişti.

Kaynak: AA