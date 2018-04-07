İsrail, Gazze Şeridi'nde görevli 3 sağlık personelini yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 30 Mart'tan beri devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki eylemlerde görev yapan ilk yardım personelinden 3'ünün İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralandığı, durumlarının ağır olmadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin sağlık personelini doğrudan hedef aldığı ifade edilerek, 8 ilk yardım görevlisinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Olay yerinde bulunan 2 ambulansın da kısmi olarak zarar gördüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, "İsrail'in yaralıların tahliyesini engellemek amacıyla sağlık personelini sistematik olarak hedef almasını kınıyoruz." denilerek, uluslararası toplumdan ve insani yardım kuruluşlarından sağlık çalışanlarının uluslararası anlaşmaların öngördüğü şekilde korunması istendi.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 31 Filistinli, İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA