İsrail Filistinlilerin topraklarına zorla el koyuyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Burin köyünde bir kısmı liseye ait yaklaşık 15 bin metrekare araziye zorla el koydu.

Köye baskın yaptılar

Burin Köy Heyeti Başkanı Yahya Kadus, İsrail güçlerinin köye baskın yaparak Burin Köyü Lisesi yönetimine ve köy heyetine okula ait 8 dönümlük araziye ve Filistin vatandaşlarına ait 7 dönümlük araziye el konulduğunu içeren kararı tebliğ ettiğini söyledi.

Başkan Kadus, lisenin 55 dönüm araziye sahip olduğunu, zamanla bunun tamamının ellerinden alınmasından endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.

Taş atılmasını gerekçe gösterdi

Yıllar önce de İsrail'in Burin lisesine ait araziden iki dönüme zorla el koyduğunu hatırlatan Kadus, İsrail'in bunun için "Filistinlilere ait bölgeye kurulan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimlerine taş atılmasını gerekçe gösterdiğine" dikkati çekti.

Arazinin tel örgülerle çevrileceğini ve okul binasına daha da yaklaşılacağını söyleyen Kadus, bu durumun okulda eğitim gören öğrenciler için tehlike arz ettiğini vurguladı.

Gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri

Burin köyünün çevresinde 3 ayrı gayrimeşru Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Burin sakinleri, birimlerde yaşayan Yahudiler tarafından sık sık saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA