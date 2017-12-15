İsrail 'Filistinlilerin naaşlarını' alıkoyamayacak, 'rakamlar mezarlığı'na defnedemeyecek

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli şehit ailelerinin, yakınlarının naaşlarının kendilerine teslim edilmesiyle ilgili itirazı kabul etti.

Mahkeme, Filistinlilerin naaşlarının İsrail makamları tarafından alıkonulması ya da rakamlar mezarlığına defnedilmesini yasakladı ve cenazelerinin ailelerine teslim edilmesine hükmetti.

Mahkeme, naaşların alıkonulmasını meşrulaştıracak bir kanun çıkarması için İsrail yönetimine 6 ay mühlet tanıdı. Bu süre içinde kanun çıkmaması durumunda da halihazırda alıkonulan naaşların ailelerine teslim edilmesine karar verdi.

Mahkemede ayrıca İsrail makamlarının, bu konuda bağlayıcı bir karar bulunmaksızın naaşları alıkoyma hakkı da bulunmuyor.

İsrail ordusu, askerlerine saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle ateş açarak öldürdüğü bazı Filistinlilerin cenazelerini alıkoyuyor. İsrail hedeflerine yönelik saldırılara katıldığı iddia edilen yüzlerce Filistinlinin cenazesi de ismi yazılmaksızın numaralandırılıp "rakamlar mezarlığı" adı verilen yerlere defnediliyor.

Kaynak: AA