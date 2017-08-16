İsrail Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.
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