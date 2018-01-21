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İsrail, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyacak

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin tesliminin geciktirilmesine ilişkin tasarı onaylandı.

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İsrail, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyacak

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi, ordunun bölge komutanlarına sorunsuz bir şekilde defnedilmesi garanti altına alınana kadar "İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin teslimini geciktirme yetkisi veren" tasarıyı oyladı.

İçişleri Bakanı Gilad Erdan ve Adalet Bakanı Ayelet Şaked tarafından sunulan tasarının oylama sonucu kabul edildiği aktarıldı.

İsrail yasalarına göre parlamentoda bir tasarının kabul edilmesi için belli aşamaları bulunuyor. Parlamentoya sunulacak tasarı, öncelikle Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi tarafından kabul ediliyor ve Komite tarafından onaylanan tasarı daha sonra Knesset Genel Kurulu'na sunuluyor. Ardından tasarının yürürlüğe girmesi için Knesset'te "üç okuma" yapılması ve bu üç okuma da onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Knesset, İsrail Parlamentosu, filistin
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