  • 09 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.469
    EURO 5.268
  • BIST 95875.71
    ALTIN 186.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, Filistinlileri 'tahrip uçlu mermi'yle vurdu

İsrail, Filistinlileri 'tahrip uçlu mermi'yle vurdu

İsrail, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde kullanılması yasak olan tahrip uçlu mermi kullandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, Filistinlileri tahrip uçlu mermiyle vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralananların yüzde 51'i tahrip uçlu mermiyle (çift patlar mermi) vuruldu. Yasak olan bu silahın kullanılması ölü ve ağır yaralı sayısını artırdı." dedi.

Gazze sınırında 'Milyonluk Kudüs' gösterisi: 4 şehit

Kudra'nın açıklamasında, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısının 127'ye ulaştığı, 14 binden fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sözcü dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, büyük dönüş yürüyüşü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER