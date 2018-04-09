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Buradasınız : » » İsrail, Filistinlilere gerçek mermiyle saldırmaya devam ediyor

İsrail, Filistinlilere gerçek mermiyle saldırmaya devam ediyor

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 10 Filistinli yaralandı.

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İsrail, Filistinlilere gerçek mermiyle saldırmaya devam ediyor

İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırına yakın bölgelerinde bulunan Filistinlileri gerçek mermiyle hedef alması sonucu 10 kişinin yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumu ise ağır. İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenenlere bölgedeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anmak için 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, filistin, israil
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