İsrail, Filistinlilere gerçek mermilerle saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti, 500'e yakın kişi yaralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği işgal altındaki Kudüs'e taşınıyor.

Filistin halkı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs provokasyonuna tepki için sokaklara döküldü.

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 7 Filistinliyi katletti, 500'e yakın Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail çadırları ateşe vermeye çalıştı

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs Büyükelçiliği’nin açılışı, dünyanın dört bir yanında da protesto edilecek.

46 ülkede, yüz binlerce kişinin protesto gösterilerine katılması bekleniyor.

Gazze'de genel grev ilan edildi

Filistin İslami ve Ulusal Güçleri İzleme Komisyonu, Gazze'de bugün genel grev ilan edildiğini, hükümete bağlı ve özel tüm kurumlarda çalışmaların durdurulduğunu duyurdu.

Hamas'tan katılım çağrısı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada nerede olurlarsa olsunlar Filistinlilerin bulundukları yerde "milyonluk dönüş yürüyüşü"ne katılmaları çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın kaldırılması talebini yineleyen Hamas, Filistin halkının sıkıntılarının sona erdirilmesi, yaptırımların durdurulmasının yanı sıra çocukların yiyeceği, hastaların tedavisi ve eğitimi üzerinden şantaj yapılmamasını istedi.

Hamas, Filistin halkının sabrının tükendiği ve bu sabrın abluka uygulayanlar karşında infilak edebileceği uyarısında bulunarak, ABD tarafından sunulan yüzyılın anlaşmasını mutlak suretle reddettiklerini aktardı.

Hastanelere ek çadırlar kuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı da muhtemel müdahaleler için hastaneler ve tedavi merkezlerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Gazze'deki hastanelerin çoğunun avlusunda, çadırlar kurularak ek yataklar yerleştirildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından katledildi, 8 bin Filistinli yaralandı.

Kaynak: TRT Haber/AA/Reuters