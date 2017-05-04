  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti

İsrail Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

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İsrail Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti

Velce köyü muhtarı Hıdır el-Arec, İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek, 2'si yapım aşamasında 3 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Söz konusu evler için yaklaşık bir ay önce yıkım ihtarı verildiğini ifade eden Arec, İsrail İstinaf Mahkemesinin evlerle ilgili nihai kararını 7 Mayıs'ta vermesini beklediklerini ancak İsrail güçlerinin karardan önce evleri yıktığını kaydetti.

İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

Öte yandan İsrail askerleri, El-Halil'deki Hz.İbrahim Camisi yakınlarında da bir Filistinliye ateş açtı.

Olayda yaralanan Filistinli, bir süre yaralı halde bekletildikten sonra İsrail güçleri tarafından hastaneye nakledildi.

Yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Etiketler: israil, filistin, Beytüllahim
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