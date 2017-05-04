İsrail Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti

Velce köyü muhtarı Hıdır el-Arec, İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek, 2'si yapım aşamasında 3 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Söz konusu evler için yaklaşık bir ay önce yıkım ihtarı verildiğini ifade eden Arec, İsrail İstinaf Mahkemesinin evlerle ilgili nihai kararını 7 Mayıs'ta vermesini beklediklerini ancak İsrail güçlerinin karardan önce evleri yıktığını kaydetti.

İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

Öte yandan İsrail askerleri, El-Halil'deki Hz.İbrahim Camisi yakınlarında da bir Filistinliye ateş açtı.

Olayda yaralanan Filistinli, bir süre yaralı halde bekletildikten sonra İsrail güçleri tarafından hastaneye nakledildi.

Yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.