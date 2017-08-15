İsrail Filistinlilere ait 10 yıllık binayı yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye ekipleri, Filistinli Abdullah Hamdan'a ait ve on yıl önce inşa edilen binanın yıkımı için çok sayıda polis eşliğinde mahalleye geldi. Belediyeye ait dozerler tarafından yıkım gerçekleştirilirken, evin etrafını saran İsrail polisleri de bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

İseviye'yi Savunma Halk Komitesi üyesi Muhammd Ebu Humus, yıkılan binada bir ev ve iki dükkan bulunduğunu belirtti.

Yıkım tebligatında bulunmaksızın 200 kadar polisin mahalleye geldiğini ve binadaki evde bulunan eşyaları sokağa attığını söyleyen Humus, "Yıkılan ev 10 yıl önce inşa edilmişti. Mahalledeki 200 kadar ev de aynı şekilde yıkılma riskiyle karşı karşıya. Bu yıkımlar Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı toplu cezalandırma politikasının bir parçası. Bu yıl içerisinde mahallemizde 16 ev İsrail güçleri tarafından yıkıldı." dedi.

Humus, bugün yıkılan binanın sahibinin şu an ABD'de bir ziyarette bulunduğunu kaydetti.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını belirtiyor.