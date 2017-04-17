İsrail, Filistinli tutuklularla ilgili yeni cezalar başlattı

İsrail makamlarının, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlatan yaklaşık iki bin Filistinliyle ilgili disiplin cezaları uygulamaya başladığı belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Cezaevleri İdaresi, bu sabah toplu açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara disiplin cezası işletmeye başladı. Birçok tutuklunun tek kişilik hücrelere nakledildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın açlık grevine başlayan tutuklularla pazarlığa girişilmemesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için bu sabah açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.