  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.655
    EURO 3.893
  • BIST 90743.98
    ALTIN 151.254
Buradasınız : » » İsrail, Filistinli tutuklularla ilgili yeni cezalar başlattı

İsrail, Filistinli tutuklularla ilgili yeni cezalar başlattı

İsrail makamlarının, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlatan yaklaşık iki bin Filistinliyle ilgili disiplin cezaları uygulamaya başladığı belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, Filistinli tutuklularla ilgili yeni cezalar başlattı

İsrail makamlarının, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlatan yaklaşık iki bin Filistinliyle ilgili disiplin cezaları uygulamaya başladığı belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Cezaevleri İdaresi, bu sabah toplu açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara disiplin cezası işletmeye başladı. Birçok tutuklunun tek kişilik hücrelere nakledildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın açlık grevine başlayan tutuklularla pazarlığa girişilmemesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için bu sabah açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Etiketler: israil, disiplin cezaları, açlık grevi, İsrail hapishaneleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER