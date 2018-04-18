İsrail, Filistinli tutuklulara ziyaret yasağı uyguluyor

İsrail'in geçen yıl Şubat ayında Batı Şeria'ya geçişi sırasında gözaltına aldığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistinli Muhammed Murteca da ailesiyle görüş hakkı kısıtlananlardan sadece biri.

Murteca'nın 13 yaşındaki büyük oğlu Ahmed, 14 aydır tutuklu olan babasını bir kez bile ziyaret edemedi. Annesinin birlikte ziyaret için yaptığı 5 başvuru da İsrail idaresi tarafından reddedildi.

Ahmed'in babaanne ve dedesi ile 8 ve 5 yaşındaki iki kardeşi ise bu süre zarfında sadece iki kez babaları Murteca'yı ziyaret edebildi.

Murteca'nın eşi Fatma, "Oğlum Ahmed ile eşimi ziyaret için kaç kez başvuruda bulundum. İsrail'in cevabı hep olumsuzdu. Benim ve oğlum Ahmed'in ziyaretini niye kabul etmiyorlar anlamıyorum" dedi.

Fatma Murteca izin çıkana kadar çaba sarf etmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Bir buçuk yaşındaki oğlunu ilkokula başladıktan sonra gördü

İsrail'in 2006 yılında tutukladığı Macid Ebul Kumbuz ise biri 1,5 diğeri o sırada henüz doğmamış iki çocuğunu ancak hapse girdikten 7 yıl sonra gördü. Bebek bıraktığı oğlu, ilkokula başladıktan sonra babasıyla tanıştı.

Macid'in annesi Faize, 19 yıl hapis cezasına çarptırılan oğlunun, çocuklarını karşısında büyümüş hâlde bulunca büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Oğlunu ziyaretinin üzerinden 1 yıldan uzun süre geçtiğini söyleyen anne Faize, uluslararası kuruluşlara, ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaret edebilmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Hasta tutuklular gerekli tedaviyi görmüyor

Filistinli Şukriye Vadi de 2 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan oğlu Ömer'i ziyaret etmeyi beklediğini belirtti.

Vadi, 26 yaşındaki oğlunun 2013'te yaralı bir şekilde gözaltına alındığını, gözaltına alındığı sırada kalbine yakın bir bölgeden kurşunla yaralandığını bunun akciğerlerinde hasara neden olduğunu anlattı.

Oğlunun tedavi görmesi ve ameliyat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Vadi, hapishanede yalnızca acılarını dindirmek için ağrı kesiciler verdiklerini söyledi.

İki yıldır ziyaret edemediği oğlunun hayatından endişe ettiğini aktaran Filistinli anne, tedavi edilmemesi nedeniyle sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini dile getirdi.

"Tutuklular ve aileleri üzerinde olumsuz psikolojik etkiler bırakıyor"

Filistinli tutuklularla ilgilenen Vaid Derneği Basın Ofisi Müdürü Muntasır Naug, İsrail'in tutukluların aileleriyle görüşmesini engelleme politikasının tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, bunun tutuklular ve aileleri üzerinde olumsuz psikolojik etkiler bıraktığını ifade etti.

Naug, İsrail'in Filistinli tutukluların azmini zayıflatmak için bu politikayı uyguladığını, ziyaretlerin uydurma güvenlik gerekçeleri nedeniyle engellendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre tutukluların ziyaret edilme hakkı olduğunu vurgulayan Naug, İsrail'in bu politikası nedeniyle yüzlerce tutuklu ailesinin mağdur edildiğine dikkati çekti.

Naug, İsrail'in ayrıca hapishanelerde görüş için şartları olduğunu, tutukluların yakınları ile arasında cam bölme bulunduğunu ve telefonla konuştuklarını belirtti.

Eşlerin ziyaretine genellikle izin verilmiyor

İsrail makamlarının tutuklularının eşleri tarafından ziyaret edilmesini engellediğini kaydeden Naug, "İzin verilse bile bu, yılda ya da iki yılda 1 kez ancak oluyor. Onun dışında ancak birinci derece yakınlar ziyaret edebiliyor. Onlar için de 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olma şartı var. 15-50 yaş aralığındakiler ziyaret edemiyor" dedi.

Söz konusu yaş şartına uyanların dahi çoğu zaman çeşitli "güvenlik gerekçeleri" ile ziyaretinin engellendiğini aktaran Naug, "Tutuklu yakınları, ziyaret sırasında aşağılayıcı bir teftişe maruz bırakılıyor. Ayrıca ziyaret için uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

Naug, uluslararası insan hakları kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler'e seslenerek, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgili soruşturma açmalarını istedi.

Kaynak: AA