İsrail, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerinin ödeneklerini kesmeye hazırlanıyor

İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü hazırlık okumasını oy birliğiyle onayladı. İsrail yasalarına göre yasanın yürürlüğe girmesi için 3 kez onaylanması gerekiyor.

Parlamento Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri ve Güvenlik Komisyonunun "İsrail hükümeti tarafından, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü hazırlık okumasını oy birliğiyle onayladığı" belirtildi.

İsrail parlamentosu geçen mart ayında, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısının birinci hazırlık okumasını ilk oylamada kabul etmişti.

Yazılı açıklamada, ikinci ve üçüncü hazırlık okumasının hangi tarihte parlamentoya sunulacağı bilgisine yer verilmedi.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

İsrail yönetimi Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları iki taraf arasında imzalanan anlaşma gereğince Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasa tasarısı bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesini hedefliyor.

İsrail Başbakanından komisyona tebrik

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Binyamin Netanyahu'nun, yasa tasarısının ikinci ve üçüncü hazırlık okumasını oy birliğiyle onayladığı için Dışişleri ve Güvenlik Komisyonunu tebrik ettiği belirtildi.

"İsrail'in korsanlığını kınıyoruz"

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, konuya dair yaptığı açıklamada, hiçbir gücün kendilerini tutuklu ve şehitlerin ailelerini terk etmeye zorlayamayacağını belirtti.

Sözcü Mahmud, "İmzalanan anlaşmaya göre, vergi paralarının alınması veya kesilmesi hırsızlık ve korsanlıktır. İsrail'in korsanlığını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'tan yasa tasarısına kınama

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı yazılı açıklamayla, yasa tasarısını kınadı.

Berhum, "Filistin halkının parası kendisine aittir. İşgalci İsrail'in çalmasıyla bu duruma teslim olunmaz." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimine tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan miktarın tamamen ödenmesi ve buna devam edilmesi çağrısında bulunan Berhum, bunun ulusal ve ahlaki bir görev ve İsrail'in bu tür politikalarına karşı atılacak bir adım olacağını kaydetti.

Kaynak: AA