  • 28 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.817
    EURO 4.553
  • BIST 112149.71
    ALTIN 157.96
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, Filistinli milletvekilinin tutukluluk süresini yine uzattı

İsrail, Filistinli milletvekilinin tutukluluk süresini yine uzattı

İsrail makamları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi, milletvekili Halide Cerrar hakkında İsrail mahkemesinin verdiği "idari tutukluluk" kararını bir kez daha uzattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, Filistinli milletvekilinin tutukluluk süresini yine uzattı

Milletvekili Cerrar’ın Avukatı Mahmud Hassan, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail Orta Bölge Askeri Komutanlığının, 2018 Ocak ayı başında tutukluk süresinin bitmesi beklenen Cerrar hakkında bir kez daha "idari tutukluluk" süresinin uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Avukat Hassan, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Filistin sahasındaki gelişmeler gölgesinde Cerrar’ın serbest bırakılmasını beklemediklerini belirterek, İsrail Askeri Komutanlığının FHKC’li milletvekilinin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattığını kaydetti.

Filistinli milletvekili Cerrar, 2 Temmuz'da İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

FHKC önde gelen isimlerinden Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak amacıyla verdiği mücadeleyle tanınıyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: halide cerrar, israil, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER