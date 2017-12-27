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İsrail, Filistinli milletvekilinin tutukluluk süresini yine uzattı

İsrail makamları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi, milletvekili Halide Cerrar hakkında İsrail mahkemesinin verdiği "idari tutukluluk" kararını bir kez daha uzattı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:58



