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İsrail Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

İsrail askerleri, Ramallah'taki evine baskın düzenledikleri Filistinli milletvekili Nasır Abdulcevad'ı gözaltına aldı.

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İsrail Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nasır Abdulcevad'ın Ramallah'taki evine bu sabah baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerlerinin, daha sonra milletvekilini gözaltına aldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı Değişim ve Reform Bloku'nda milletvekili olan Abdulcevad'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin
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