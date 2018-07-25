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İsrail Filistinli kadın yazarı "kaba şekilde" sorguluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, kronik rahatsızlığı olan gazeteci-yazar Lema Hatır'ın gözaltına alındığı ilk andan itibaren 'yoğun ve kaba bir şekilde' sorguya çekildiğini açıkladı.

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İsrail Filistinli kadın yazarı &quot;kaba şekilde&quot; sorguluyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde gece saatlerinde evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 42 yaşındaki Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır'ı "yoğun ve kaba bir şekilde" sorguya çektiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı açıklamada, avukatı Firas es-Sabah'ın, Hatır'ı Aşkelon gözaltı merkezinde ziyaret ettiği ve bu görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Yazar Lema Hatır'ın eşi Hazım Fahuri dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde baskın yaptığı evlerinde aramalarının ardından eşini gözaltına aldığını duyurmuştu.

Lema Hatır sürekli tıbbi bakıma muhtaç

Fahuri, Filistin'in bazı gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan beş çocuk annesi aktivist yazar Hatır'ın sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kronik bir hastalığı olduğunu belirtmişti.

Hatır'ın İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce küçük oğlu "Yahya" ile vedalaştığı anın fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, Filistin kamuoyunda duygusal infiale yol açmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, Batı Şeria
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