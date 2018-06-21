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İsrail Filistinli gencin evini yıktı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da gözaltında aldıkları bir Filistinlinin ailesinin evine düzenlediği baskında, evin iç ve dış duvarlarını yıktı.

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İsrail Filistinli gencin evini yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, gözaltında tutulan Ala Kubha (26) isimli Filistinlinin Cenin'in güneybatısındaki Bartaa beldesinde yer alan dairesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Kubha'nın ailesine ait dairenin iç ve dış duvarlarını yıktı.

İsrail ordusu, haziran ayının başlarında Kubha'nın ailesine, evlerinin yıkılacağına dair uyarı yazısı göndermişti.

Kubha, geçen mart ayında Cenin'in Yabed beldesinde yer alan askeri kontrol noktasındaki askerlerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

    

Etiketler: yıkım, israil, filistin
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