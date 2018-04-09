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Buradasınız : » » İsrail, Filistinli genci protez bacağından etti

İsrail, Filistinli genci protez bacağından etti

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinli genç İyad ed-Devahid, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu protez bacağından oldu.

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İsrail, Filistinli genci protez bacağından etti

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde tedavi gören İyad ed-Devahid, sınırdaki gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşin protez bacağını delip diğer bacağına saplandığını ve o bacağının da yaralandığını söyledi.

"Yenisini almaya da gücüm yok"

Devahid, bacağını 2011 yılında trafik kazasında kaybettikten sonra protez kullanmaya başladığını anlattı.  

"Artık protez bacağımı kullanamayacağım. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle yenisini almaya da gücüm yok. Gösterilere katılmak konusunda çok istekliydim. Bu benim hakkım ve 1948'de işgal edilen topraklarımıza dönüş hakkımızın da bir göstergesi."

Protez bacağı olmasa da gösterilere katılmaya devam edeceğini söyleyen Filistinli genç, İsrail askerlerinin, sınırda acımadan ve ayırım gözetmeksizin herkesi hedef aldığından bahsetti.

Barışçıl gösterilere orantısız güç

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anmak için 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

Sivilleri gerçek mermilerle vuruyor

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

31 Filistinli şehit, 2 bine yakını yaralı

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı. Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, filistin, büyük dönüş yürüyüşü, israil
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