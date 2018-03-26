İsrail, Filistinlilere ait 2 binden fazla evi yıktı

İsrail İç Güvenlik Bakanlığı, 2017'de ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan Arap bedevilere ait evlerin sayısının bir önceki yıla göre ikiye katlandığı belirti. 2016'da bedevilere ait bin 158, 2017 yılında ise 2 bin 220 evin yıkıldığını aktardı.

Söz konusu evlerin yüzde 70'i, ağır para cezasına çarptırılmaktan korkan sahipleri tarafından yıkıldı.

Filistinli bedeviler, İsrail makamlarının kendilerine evlerini yıkmaları konusunda baskı yaptığını ifade ediyor.

İsrail, Necef bölgesindeki Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini tanımıyor, ev inşa etmelerine izin vermiyor ve onları göçe zorluyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Kaynak: AA