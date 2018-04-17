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Buradasınız : » » İsrail, Filistinli ailenin evini yakan Yahudi yerleşimcilerin itiraflarını dikkate almıyor

İsrail, Filistinli ailenin evini yakan Yahudi yerleşimcilerin itiraflarını dikkate almıyor

İsrail Başsavcılığı, 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayan ve 3 kişinin ölümüne sebep olan Yahudi yerleşimcilerin itiraflarını dikkate almamaya karar verdi.

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İsrail, Filistinli ailenin evini yakan Yahudi yerleşimcilerin itiraflarını dikkate almıyor

İsrael HaYom gazetesinde yer alan habere göre, Temmuz 2015'te Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde Filistinlilere ait bir evi kundaklayan ve 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin, dava kapsamında verdiği ifadeleri dikkate almama kararı aldı.

Başsavcılığın bu kararı, davaya bakan mahkemenin, soruşturmayı yürütenlerin zanlıların ifadelerini işkence ya da psikolojik baskı altında alma ihtimaliyle bu ifadeleri yasa dışı sayabileceği için verdiği belirtildi.

Buna rağmen davaya devam edilmesi için Başsavcılığın elinde zanlılar aleyhine yeterli delil bulunduğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde Filistinlilere ait bir evin 31 Temmuz 2015 sabahı Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklanması sonucu ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki diğer çocukları Ahmed ise ağır yaralanmıştı. Filistin ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede hayatını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurutulan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yanmış olduğundan uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: yahudi, israil, filistin, devabişe
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